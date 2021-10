Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachschaden nach Unfall unter Alkoholeinfluss

Schlitz (ots)

Am Samstag (02.10.2021) fuhr ein VW-Polo-Fahrer gegen 03:30 Uhr die Straße Im Grund (L 3140) von Willofs kommend in Richtung Schlitz. Am Ausgang einer Rechtskurve kam der Fahrer vermutlich in Folge von Alkoholkonsum nach links von der Fahrbahn ab. Dort durchbrach er auf einem Grundstück den Zaun und stieß danach mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Von dort prallte er ab und durchbrach auf dem Grundstück noch ein kleines Holzbrückengeländer. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Bei ihm wurde eine Blutentnahme zur Alkoholbestimmung durchgeführt.

Gefertigt: Sehrt-Bleßmann, TB'e

Polizeistation Lauterbach Lindenstraße 50 36341 Lauterbach

i.A. Braun, PHK - Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell