POL-OH: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Suche nach Unfallstelle

Fulda (ots)

Ein 20-jähriger Fzg.-Führer aus der Gemeinde Ebersburg steht im Verdacht, seinen Pkw Audi A3, Farbe schwarz, am 03.10.2021 nach Mitternacht unter Alkoholeinfluss geführt zu haben. Sein im Bereich eines Einkaufsmarktes in der Dalbergstraße aufgefundener Pkw wies am vorderen linken Reifen und im dortigen Achsbereich einen frischen Unfallschaden auf, jedoch ist die Unfallstelle bis dato nicht bekannt. Zeugen, die einen Verkehrsunfall mit einem oben beschriebenen Fzg. im Innenstadtbereich Fulda beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeipräsidium Osthessen unter 0661/105-0 zu melden.

