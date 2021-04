Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, An der Post

Unfallflucht

Coesfeld (ots)

Ein noch unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am 26.04.2021, in der Zeit von 14.00-14.32 Uhr, den auf dem Aldi-Parkplatz (An der Post) in Nordkirchen geparkten schwarzen Mazda einer 38-jährigen Nordkirchenerin und flüchtete.

Den Unfall beobachtete eine Zeugin aus der Ferne und sprach die 38-Jährige an. Demnach habe ein älterer Herr den Unfall mit seinem Auto (Kombi, helles Gold, Ford oder Opel mit Kennzeichen aus DO) verursacht und seine ebenfalls lebensältere Begleiterin sich den verursachten Schaden auch angesehen.

Der Unfallverursacher jedoch flüchtete von der Unfallstelle ohne seinen Anschlusspflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Hinweise an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

