Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Autoscheibe eingeschlagen - Auto aufgebrochen - Kennzeichendiebstahl

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Autoscheibe eingeschlagen

Bad Hersfeld - In der Nacht zu Freitag (01.10.) schlugen Unbekannte in der Straße "Am Hopfengarten" die Scheibe der Beifahrertür eines schwarzen 1er BMWs ein. Das Auto stand auf einem Parkplatz vor einem Einfamilienhaus. Ob etwas gestohlen wurde, ist nicht bekannt. Es entstand circa 300 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Auto aufgebrochen

Bad Hersfeld - Zwischen Samstagnachmittag (02.10.) und Montagmorgen (04.10.) schlugen Unbekannte eine Seitenscheibe eines in einem Parkhaus in der Straße "Neumarkt" geparkten Skoda Roomster ein. Die Täter stahlen eine Taschenlampe aus dem Auto und verursachten circa 250 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Bad Hersfeld - Unbekannte stahlen zwischen Freitag (01.10.) und Montag (04.10.) die Kennzeichen HEF-SB 254 von einem grauen Audi A4. Der Audi stand auf dem Hof einer Autowerkstatt in der Wippershainer Straße. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell