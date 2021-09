Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Tödlicher Verkehrsunfall

55767 Siesbach, L 175 (ots)

Gegen 18:20 Uhr ereignete sich auf der L 175 zwischen Leisel und Siesbach ein Verkehrsunfall mit zwei Beteiligten im Begegnungsverkehr. Eine 21-jährige Fahrzeugführerin verstarb noch an der Unfallstelle, der andere Verkehrsteilnehmer wurde mit dem Hubschrauber schwerverletzt ins Klinikum in Saarbrücken verbracht. Die Unfallaufnahme dauert noch an, es wird gebeten von weiteren Presseanfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell