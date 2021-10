Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus - Glasscheibe beschädigt - Fahrzeugteile gestohlen - Zwei Sattelauflieger gestohlen - In Einfamilienhaus eingebrochen

Vogelsbergkreis (ots)

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Schlitz/Hutzdorf - Unbekannte versuchten in der Nacht zu Donnerstag (30.09.) im Grotersbachweg in den Keller eines Mehrfamilienhauses einzubrechen. An der Kellertür entstand 300 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Glasscheibe beschädigt

Lauterbach - Am Sonntagmorgen (03.10.) warfen Unbekannte in der Straße "Eisenbacher Tor" einen Gullideckel gegen das Schaufenster eines Modehauses. Die Scheibe hielt stand, es entstand jedoch 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrzeugteile gestohlen

Lauterbach - In der Nacht zu Montag (04.10.) stahlen Unbekannte in der Beethovenstraße zwei Scheibenwischblätter und die Stoßfängerabdeckung für das Gewinde einer Abschleppöse von einer braunen Mercedes R-Klasse. Das Diebesgut hat einen Wert von circa 50 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zwei Sattelauflieger gestohlen

Alsfeld - Unbekannte stahlen zwischen Freitagmorgen (01.10.) und Montagmorgen (04.10.) in der Wilhelm-Stabernack-Straße zwei Sattelauflieger mit silbernen Planen und den Kennzeichen VB-GG 530 und VB-GG 280. Die Auflieger der Marke Schmitz Cargobull waren am Straßenrand vor einem Firmengelände abgestellt und hatten einen Gesamtwert von circa 15.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In Einfamilienhaus eingebrochen

Herbstein/Stockhausen - In der Nacht zu Montag (04.10.) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Hochstraße ein. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten die Wohnräume. Was genau gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand etwa 1.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

