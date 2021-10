Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrszeichen entwendet

Vogelsbergkreis (ots)

Grebenhain - Unbekannte Täter stahlen im Zeitraum zwischen Dienstag (01.06.) und Montag (05.10.) mehrere Verkehrszeichen samt Zubehör, die zur Ausschilderung einer Umleitung aufgestellt waren. Die Schilder standen im Bereich der Einmündung der Bundesstraße 275 und Landstraße 3181, in der Vogelsbergstraße am Ortseingang von Bermuthshain sowie auf der Landstraße 3168 von Grebenhain in Richtung Ilbeshausen. Die Verkehrszeichen haben einen Wert von mehreren hundert Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(JB)

