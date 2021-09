Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher durchsuchen Wohnräume

Bocholt (ots)

In ein Wohnhaus eingedrungen sind Unbekannte am Dienstag in Bocholt. Mit Gewalt hatten sich die Täter Zugang verschafft zu dem Gebäude an der Windthorststraße: Um hineinzukommen, hebelten die Einbrecher ein Fenster auf. Sie durchsuchten sämtliche Räume. Nach ersten Erkenntnissen verließen die Unbekannten das Haus jedoch, ohne etwas gestohlen zu haben. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

