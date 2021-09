Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen erlitt eine 23 Jahre alte Autofahrerin am Dienstag in Gronau. Die Gronauerin war mit ihrem Wagen auf der Konrad-Adenauer-Straße aus Richtung Eper Straße kommend in Richtung Alstätter Straße unterwegs, als eine 22-Jährige ihren Weg kreuzte. Die ebenfalls in Gronau lebende Autofahrerin hatte die Straße Alter Schloßplatz aus Richtung Am Stadtpark kommend in Richtung Konrad-Adenauer-Straße befahren, um auf diese nach links abzubiegen. In der Einmündung fuhr die Abbiegende gegen die Fahrertür der vorfahrtberechtigten 23-Jährigen, die sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben wollte. Auf rund 4.500 Euro beziffert sich der Sachschaden insgesamt.

