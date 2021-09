Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Einbruch an der Gronauer Straße

Gronau (ots)

Eine geringe Menge Bargeld erbeuteten Unbekannte bei einem Einbruch in ein Gastronomiebetrieb in Gronau. Indem die Täter eine Tür zum Wintergarten aufbrachen, gelangten sie in das Innere. Büroräume und den Schankraum durchwühlten sie. Zu dem Geschehen an der Gronauer Straße kam es zwischen Dienstag, 22.00 Uhr, und Mittwoch, 05.30 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

