POL-BOR: Gronau-Epe - Weiterer Firmeneinbruch im Industriegebiet

Gronau (ots)

In einen weiteren Betrieb an der Marie-Curie-Straße sind Unbekannte in Epe eingebrochen. Mutmaßlich waren die Unbekannten noch im Gebäude, als der Geschädigte in der Nacht zum Dienstag gegen 04.00 Uhr dort eintraf. Sämtliche Räume hatten die Einbrecher durchsucht. Ob sie Beute machten, ist unbekannt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260.

Link zum gestrigen Einbruch an der Marie-Curie-Straße: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5020162

