Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Firmeneinbruch im Industriegebiet

Gronau (ots)

Gewaltsam eingedrungen sind Unbekannte in einen Betrieb in Gronau. Zu dem Geschehen an der Marie-Curie-Straße kam es zwischen Montag, 17.30 Uhr, und Dienstag, 06.50 Uhr. Mutmaßlich durch eine aufgebrochene Tür gelangten die Einbrecher in das Innere des Gebäudes. Dort durchwühlten sie Schränke und Schreibtische. Nach derzeitigem Ermittlungsstand erbeuteten die Täter Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260.

