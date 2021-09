Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Keller

Gronau (ots)

Gewaltsam in einen Keller eingedrungen sind Unbekannte in Gronau. Eine Zeugin hatte in der Nacht zum Montag gegen 02.30 Uhr verdächtige Geräusche im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses an der Schulstraße gehört. Am folgenden Nachmittag stellten Hausbewohner Einbrüche in zwei Kellerräume fest. Ob die Täter Beute machten, ist derzeit unklar. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

