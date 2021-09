Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Auffahrunfall auf Wüllener Straße

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen hat sich eine 57 Jahre alte Autofahrerin am Montag bei einem Verkehrsunfall in Ahaus zugezogen. Die Ahauserin wartete gegen 14.25 Uhr verkehrsbedingt auf der Wüllener Straße, als ein 28 Jahre alter Ahauser mit seinem Wagen auffuhr. Beide waren aus Richtung des Adenauerrings kommend in Richtung Wüllen unterwegs. Vor dem Kreisverkehr am St.-Marien-Krankenhaus hatte sich ein Rückstau gebildet. Eine ärztliche Behandlung war zunächst nicht erforderlich. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 3.500 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell