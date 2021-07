Polizei Bochum

POL-BO: Nach körperlicher Attacke sucht die Polizei die Beteiligten und Zeugen

Bochum (ots)

Bereits am 16. Juli (Freitag), gegen 23 Uhr, kam es in Bochum im Bereich des Schauspielhauses zu einem Körperverletzungsdelikt. Durch mehrere Zeugen wurde beobachtet, wie eine Gruppe Jugendlicher einen anderen jungen Mann verfolgte. Im Bereich des William-Shakespeare-Platzes holten die Personen aus der Verfolgergruppe den jungen Mann ein, brachten diesen zu Boden und traktierten ihn mit Schlägen sowie Tritten. Bei Eintreffen der Polizei hatte sich die Gruppe der Tatverdächtigen wie auch der Geschädigte von der Örtlichkeit entfernt. Es ist nicht auszuschließen, dass der unbekannte Jugendliche bei der Tat erheblich verletzt wurde. Die Gruppe der etwa 14 tatverdächtigen Männer wurde zwischen 17 und 20 Jahre alt beschrieben. Einer der Jugendlichen soll eine dunkle Hautfarbe haben, ein anderer trug einen dunklen Trainingsanzug mit hellen Applikationen an den Armen und Beinen. Das Kriminalkommissariat 32 bittet unter der Rufnummer 0234 909-8205 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um weitere Zeugenhinweise und darum, dass sich der attackierte Jugendliche meldet.

