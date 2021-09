Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Kellereinbrüche in Gronau

Gronau (ots)

In zwei Kellerräume eines Mehrfamilienhauses sind Unbekannte an der Konrad-Adenauer-Straße in Gronau gewaltsam eingedrungen. Aus einem entwendeten die Einbrecher Maler- und Lackierwerkzeuge im mittleren vierstelligen Eurobereich. Ob aus einem Nachbarverschlag etwas entwendet wurde, ist unklar. Die Taten haben sich zwischen Sonntag, 17.00 Uhr, und Dienstag, 07.00 Uhr, zugetragen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260.

