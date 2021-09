Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Maskierte Einbrecher

Gronau (ots)

Geflüchtet sind zwei Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch gegen 00:00 Uhr nach einem Einbruch in Gronau. In Büroräume eines Betriebs an der Enscheder Straße waren die Täter gewaltsam eingebrochen und hatten Schränke und Schubladen durchsucht. Ob sie Beute erlangten, ist unklar. Bereits zwei Stunden vor der Tat erfasste eine Videokamera einen der mutmaßlichen Täter in der Nähe des Gebäudes. Der Unbekannte mit schwarzen, kurzen Haaren war mit einem Damenfahrrad unterwegs. Er trug dunkle Bekleidung und weiße Turnschuhe. Gegen Mitternacht flohen dann zwei dunkel gekleidete maskierte Personen mit Fahrrädern in Richtung Innenstadt. Die Polizei erbittet Hinweise an die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260.

