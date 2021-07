Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht in Varel - Polizei sucht Zeugen

Varel (ots)

In der Stettiner Straße kam es am 30.06.2021 auf dem Parkplatz der Berufsbildenden Schule zu einem Schaden an einem geparkten Pkw. Der Unfall muss sich im Zeitraum von 07:00 Uhr bis 14:30 Uhr ereignet haben. Dem Stand der Ermittlungen nach dürfte ein Pkw den geparkten Wagen an der rechten Fahrzeugseite touchiert haben. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den angerichteten Schaden gekümmert zu haben. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 04451 923-115 mit der Polizei Varel in Verbindung zu setzen

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell