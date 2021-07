Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Jever (ots)

Am Mittwoch, 30.06.2021, gegen 09.40 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Mühlenstraße, in Höhe eines Verbrauchermarktes, in Jever. Eine 66-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw VW beabsichtigte nach links abzubiegen und übersah dabei die entgegenkommende 19-jährige Fahrerin eines Pkw Seat. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Aufprall wurden beide Unfallbeteiligte leicht verletzt. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell