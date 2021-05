Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Nellingen/A8 - Auto brennt nach Unfall aus

Unverletzt blieb ein Autofahrer am Dienstag bei einem Unfall auf der A8 bei Nellingen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz vor 13 Uhr auf der Fahrbahn in Richtung Stuttgart, berichtet die Polizei. Ein Ford war auf dem rechten Fahrstreifen scheinbar ungebremst auf einen Sattelzug aufgefahren. Der Sattelzug fuhr anschließend auf die Standspur, der Ford blieb auf dem rechten Fahrstreifen stehen. Kaum war der Fahrer aus dem Ford ausgestiegen, ging der Wagen in Flammen auf. Die Feuerwehr konnte nicht mehr verhindern, dass er vollständig ausbrannte. Verletzt wurde niemand. Durch Unfall und Brand entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro. Auch an der Fahrbahn. Sie musste zunächst gereinigt werden, bis kurz nach 14 Uhr ein Fahrstreifen wieder frei war. Gegen 15.30 Uhr war die Fahrbahn geräumt. Bis dahin staute sich der Verkehr auf über zehn Kilometer. Die Ursache des Unfalls ermittelt jetzt die Polizei (Tel. 07335/96260). Der 63-jährige Fordfahrer konnte sich nicht mehr erinnern, deshalb brachte ihn der Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus.

