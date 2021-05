Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Tür zur Schule aufgebrochen

Gewaltsam ging ein Unbekannter in den vergangenen Tagen in Ulm vor.

Ulm (ots)

Zeugen entdeckten am frühen Montag den Schaden: An einer Schule in der Frauenstraße war eine Tür kaputt. Jemand hat seit Mittwoch offenbar mit einem Stein zugeschlagen. So gelang es dem Unbekannten, die Tür zu öffnen. Gestohlen wurde aus der Schule nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei nichts. Den Sachschaden an der Tür aber schätzen die Verantwortlichen auf rund 500 Euro. Die Polizei (Tel. 0731/1880) hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen. Sie mahnt: Eine Sachbeschädigung ist kein Kavaliersdelikt sondern eine Straftat. Freiheitsstrafe und Geldstrafe können die Folge sein, die dem Täter drohen. Mögliche Zeugen solcher Taten ermuntert die Polizei, sofort die Polizei zu verständigen, wenn irgendwo verdächtiger Lärm ist oder die Scheiben klirren. So können sie helfen, dass niemand auf einem Schaden sitzen bleibt, den andere verursacht haben.

+++++ 0935930

