Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Anzeigen nach Party

Montagabend musste die Polizei in Laupheim einschreiten.

Ulm (ots)

Zeugen hatten gegen 19 Uhr eine Party mit vielen jungen Menschen gemeldet, die sich auch an den Mülleimern zu schaffen machten. Als die Polizei in der Eugen-Bolz-Straße eintraf, plagte die jungen Menschen dort wohl das Gewissen. Denn die meisten suchten ihr Heil in der Flucht. Nur wenige blieben zurück, davon einer, weil er stark betrunken war. Fast zwei Promille hatte der 17-Jährige intus, so der Alkoholtest. Seine Eltern holten den Burschen später bei der Polizei ab. Ein Zweiter fiel durch seine Aggressivität auf. Er pöbelte die Polizisten an und unterschritt mehrmals den notwendigen Abstand. Das brachte dem 21-Jährigen eine Anzeige ein. Auch eine junge Frau blieb zurück und fiel auf, jedoch positiv. Sie erklärte sich bereit, den Müll zusammen zu räumen und mitzunehmen.

Die Polizei mahnt, sich an die Corona-Regeln zu halten. Jeder kann so mit relativ geringen Einschränkungen dazu beitragen, eine relativ hohe Gefahr für die Gesundheit anderer zu verhindern. Die Polizei jedenfalls wird ihren Teil dazu beitragen und konsequent einschreiten, wenn jemand die Regeln missachtet.

+++++++ 0943010

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell