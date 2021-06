Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung durch Graffiti bei der Oberschule Varel

Varel (ots)

Zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti kam es in den vergangenen Tagen im Zeitraum von Donnerstag, den 24.06.2021, bis Dienstag, den 29.06.2021. An der Oberschule Varel wurde an der Betonwand am Eingang zur Turnhalle durch unbekannte Täter ein goldfarbenes Graffiti gesprüht. Weiterhin wurden die Wand der Gymnastikhalle sowie ein Verkehrsschild und eine Sitzbank auf dem Gelände der OBS durch Sprühlack in Mitleidenschaft gezogen. Täterhinweise liegen bis jetzt nicht vor. Hinweisgeber, die zur Tataufklärung beitragen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Varel unter der Rufnummer 04451 9230 zu melden.

