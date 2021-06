Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Auf dem Fahrrad ist das Handy tabu! Banner in Varel, Zetel und Bockhorn warnen vor der Handynutzung beim Radfahren (mit Bild)

Varel. Zetel. Bockhorn (ots)

"Auf dem Fahrrad ist das Handy tabu. Es sorgt nicht nur für Ablenkung, sondern führt mitunter auch zu brenzligen Gefahrensituationen bis hin zu Unfällen", so Polizeihauptkommissar Eugen Schnettler, Präventionsbeauftragter des Polizeikommissariates Varel. Immer wieder fallen Radfahrer durch das Fehlverhalten auf. Wie bereits berichtet, war u.a. bei einem Unfall Anfang Juni ein Radfahrer durch die Handynutzung während der Fahrt derartig abgelenkt, dass er gegen einen geparkten Pkw fuhr und sich leicht verletzte. Hier geht es zur damaligen Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/4938465 Eugen Schnettler nahm nicht zuletzt diesen Vorfall nun zum Anlass, in Varel, Zetel und Bockhorn entsprechende Banner aufzuhängen. Diese weisen auf die landesweite Kampagne "Tippen tötet" hin und haben eine eindeutige und klar dargestellte Botschaft, die für jeden auf den ersten Blick erkennbar ist. "Die Handynutzung ist für Radfahrer, für die ähnliche Regeln gelten wie für Auto- und weitere Kraftfahrer, nicht nur gefährlich, sondern auch teuer", so Schnettler weiter. Wer mit dem Handy in der Hand auf dem Fahrrad sitzt und fährt, riskiert ein Bußgeld von 55 Euro. Der Betrag steigt im Falle einer Gefährdung auf 75 Euro und bei einem Unfall auf 100 Euro. Die rechtlichen Vorgaben ergeben sich aus dem § 23 Abs. 1a) der Straßenverkehrsordnung (StVO). +++ Angaben zu den Bannern +++ Diese sind an folgenden Orten angebracht: In Varel: - Mühlenstraße, Bushaltestelle, vor dem Lothar-Meyer-Gymnasium (Bild), - Bürgermeister-Heidenreich-Straße; Einmündung Windallee, gegenüber Rathaus. Für die Gemeinde Zetel: - Neuenburger Straße, gegenüber der Bushaltstelle (ZOB), Tankstelle Tepe, - Bohlenberger Straße, Einmündung Dammstraße, im Bereich Parkplatz. Für die Gemeinde Bockhorn: - Schulstraße, Einmündung Gartenstraße, vor der Grundschule, - Urwaldstraße, Kreisverkehr. Informationen zur Kampagne gibt es unter folgendem Link: https://www.landesverkehrswacht.de/presse/news/bleib-wachsam/

