Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruchsversuch in Bankfiliale in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Unbekannte Täter drangen am 29.06.2021 zwischen 00.30 und 03.00 Uhr durch gewaltsames Aufdrücken der Schiebetür in eine Bankfiliale in der Gökerstraße Ecke Ulmenstraße ein und brachen dort eine weitere Tür auf. Ferner wurde am dort befindlichen Geldausgabeautomaten gehebelt, möglicherweise um diesen zu manipulieren oder auch aufzusprengen. Zu einem weiteren Schaden ist es nicht gekommen. Die Täter ließen schließlich von ihrem Vorhaben ab und verließen die Bankfiliale in unbekannte Richtung. Aufgrund der Videoaufzeichnung sucht die Polizei zwei männliche Personen, die beide eine blaue OP-Maske trugen, ca. 18-30 Jahre alt sind und dunkel bekleidet waren. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen. Wichtig könnten Beobachtungen zu Personen sein, die im genannten Zeitraum die Filiale betreten und dabei möglicherweise Gegenstände bei sich geführt haben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell