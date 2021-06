Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht in Schortens - Scheibe eines Sonderpostenmarktes beschädigt - Hinweise an die Polizei in Schortens

Schortens (ots)

Am Dienstag, 29.06.21, wurde der Polizei eine Verkehrsunfallflucht in der Straße Im Gewerbegebiet in Schortens gemeldet. Demnach prallte in der Zeit vom 26.06. bis 29.06.21 ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Ein-/Ausparken gegen die Scheibe eines Sonderpostenmarktes. Durch den Aufprall platzten die Klemmleisten heraus und der Rahmen löste sich aus der Halterung. An dem Fenster entsteht ein mittlerer Sachschaden. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zu dem angezeigten Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schortens unter der Rufnummer 04461-984930 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell