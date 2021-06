Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht - Pkw-Fahrerin steigt nach dem Zusammenstoß mit einem 15-jährigen Radfahrer aus, sammelt das angerissene Kennzeichen ein und fährt davon - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Ein 15-jähriger Radfahrer befuhr am Montag, den 28.06.2021, gegen 15.30 Uhr die Preußenstraße linksseitig auf dem Radweg in Fahrtrichtung Norden, als in Höhe der Einmündung Klinkerstraße ein Pkw den die Fahrbahn kreuzenden Radfahrer übersah. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei am Fahrrad erheblicher Sachschaden entstand. Der Radfahrer blieb unverletzt. Aus dem Pkw sei daraufhin eine Fahrzeugführerin ausgestiegen, habe das durch den Unfall abgerissene vordere Kennzeichen eingesammelt und sei auf der Preußenstraße in südliche Richtung weitergefahren. Bei dem Pkw soll es sich um einen grauen oder silbernen Pkw mit einem Wilhelmshavener Kennzeichen handeln. Der flüchtige Pkw sei nach Zeugenaussagen mit zwei weibliche Personen besetzt gewesen. Die Beifahrerin habe eine blonde Haarfarbe, die Fahrzeugführerin eher eine braune und dunklere Haarfarbe. Nähere Angaben liegen nicht vor. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Unfallverursacherin geben können, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

