POL-IZ: 210616.9 Brunsbüttel: 2 Schwerverletzte bei LKW Unfall

Am 16.06.2021, gegen 13.40 Uhr ereignete sich auf dem Holstendamm/Schleswiger Straße ein folgenschwerer Verkehrsunfall zwischen 2 LKW. Zwei beladene Kieslaster der gleichen Spedition befuhren den Holstendamm in unterschiedliche Richtungen. In einer Linkskurve verlor einer der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte seitlich in den entgegenkommenden Lkw. Das gerammte Fahrzeug fiel dabei auf die Seite. Der Fahrer wurde eingeklemmt. Beide Fahrer wurden dabei schwer -aber nicht lebensgefährlich - verletzt. Die Feuerwehr, die Straßenmeisterei, KTW, Polizei und ein Rettungshubschrauber waren bzw. sind im Einsatz. Die Unfallaufnahme ist aktuell noch nicht beendet. Es kommt im Unfallbereich zu entsprechenden Sperrungen.

