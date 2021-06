Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210616.8 Karolinenkoog: Drei Verletzte und hoher Sachschaden bei Unfall

Karolinenkoog (ots)

Dienstagnachmittag hat sich in Karolinenkoog ein Verkehrsunfall zwischen zwei Autos ereignet. Alle drei Insassen erlitten dabei Verletzungen, eine Frau schwere. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Um 13.45 Uhr war ein 60-Jähriger aus Quedlinburg in einem Skoda auf der Koogstraße in Richtung der Lundener Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Lundener Straße beabsichtigte er nach links in diese abzubiegen und übersah dabei ein vorfahrtberechtigtes Kabrio, das die Lundener Straße aus Richtung der Bundesstraße 5 kommend in Richtung Lunden befuhr. Trotz eines Ausweichversuchs des Geschädigten kollidierten die beiden Fahrzeuge miteinander. Der Unfallverursacher erlitt dabei leichte Verletzungen, der 70-jährige Geschädigte und seine 74-jährige Begleiterin verletzten sich ebenfalls, die Dame schwer. Ein Notarzt versorgte die Frau noch vor Ort, bevor alle Beteiligten mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus kamen.

An dem Skoda entstand ein Schaden in Höhe von 20.000 Euro, an dem Daimler in Höhe von 15.000 Euro.

Merle Neufeld

