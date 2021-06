Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Itzstedt - Nicht angezogene Handbremse löst Polizeieinsatz aus

Bad Segeberg (ots)

Am Samstag, 19.06.2021, um 17.50 Uhr ist es in Itzstedt zu einem Polizeieinsatz gekommen, weil ein Autofahrer vergaß, die Handbremse von seinem Auto auf einem Tankstellengelände in der Segeberger Straße anzuziehen, während er in den Shop ging.

Der 28-jährige Henstedt-Ulzburger kam aus dem Shop heraus und bemerkte, dass sein VW nicht mehr an der Tankstelle stand. Er alarmierte die Polizei, da er von einem Diebstahl ausging. Der Autoschlüssel sollte noch im Zündschloss stecken.

Mehrere Streifenwagen der Polizei nahmen die Fahndung auf. Um 18.29 Uhr bemerkten die Beamten den gesuchten Wagen in der Boddermelkstraat in Itzstedt mit laufendem Motor aber ohne Fahrer.

Wenige Minuten später nahm der Tankstellenbetreiber im Beisein der Polizei die Videoaufzeichnung der Tankstelle in Augenschein und erkannte, dass sich der PKW ohne Fahrer in Bewegung gesetzt hatte und selbstständig über die Bundesstraße 432 in die Boddermelkstraat gerollt war.

Der Polizeieinsatz hatte ein schnelles Ende, der der VW-Fahrer nahm seinen Wagen wieder in Empfang.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell