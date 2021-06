Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Betrunkener Autofahrer schläft an der Zapfsäule ein

Bad Segeberg (ots)

Am Sonntagmorgen (20.06.2021) gegen 07.00 Uhr zogen Beamte vom Polizeirevier Pinneberg einen betrunkenen 44-jährigen Autofahrer aus dem Kreis Pinneberg aus dem Verkehr, den sie an einer Tankstelle in der Saarlandstraße schlafend in seinem Fahrzeug vorfanden.

Um 06.38 Uhr alarmierte der Tankwart die Polizei, weil er sich darüber wunderte, dass ein Mann seit einer Stunde in seinem Auto hinter dem Steuer schlief. Der Wagen, ein Smart, stand immer noch an der Zapfsäule. Der Mann hatte gegen 05.30 Uhr noch Brötchen und Zigaretten im Shop der Tankstelle gekauft und hatte sich wieder in seinen Wagen gesetzt.

Die Beamten weckten den Autofahrer und ließen ihn pusten, die Messung ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Anschließend fuhren die Polizisten mit dem Mann aufs Revier, wo ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

