POL-HG: Reizstoff am Maasgrundweiher versprüht +++ Jugendliche in Park angegriffen +++ Trio beraubt, bestiehlt und schlägt Jugendliche +++ Mehrere Unfälle mit verletzten Radfahrern

1. Jugendliche mit Reizstoff besprüht,

Oberursel, Maasgrundweg, 02.06.2021, gg. 23.35 Uhr (pa)Am späten Mittwochabend kam es am Oberurseler Maasgrundweiher zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein Gruppe Jugendlicher hielt sich gegen 23.35 Uhr an der genannten Örtlichkeit auf, als drei unbekannte Männer sich näherten. Nach Angaben der Jugendlichen forderte das Trio sie zunächst auf, sich leiser zu verhalten. Kurz darauf verspürten die Jugendlichen - zwei Mädchen und drei Jungs im Alter von 16 und 17 Jahren - Reizungen, die auf ein Versprühen eines Reizstoffs wie etwa Pfefferspray hindeuten. Die drei unbekannten Männer hatten sich zwischenzeitlich von der Örtlichkeit entfernt. Sie sollen etwa 18 bis 20 Jahre alt gewesen sein und Kapuzen sowie OP-Masken getragen haben. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg bittet nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

2. Jugendliche in Park angegriffen,

Bad Homburg v. d. Höhe, Landgrafenstraße, 02.06.2021, gg. 23.30 Uhr

(pa)Im Bad Homburger Jubiläumspark wurden am späten Mittwochabend vier 16-Jährige von anderen Jugendlichen angegriffen, woraufhin einer von ihnen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Auseinandersetzung trug sich gegen 23.30 Uhr zu, als ein 16-Jähriger von einer Gruppe männlicher Jugendlicher körperlich angegangen wurde. Der 16-Jährige soll hierbei geschlagen und am Boden liegend getreten worden sein. Ähnlich erging es drei Gleichaltrigen, die nach eigenen Angaben schlichtend eingreifen wollten und ebenfalls angegangenen wurden. Die Gruppe der Täter flüchtete anschließend von der Örtlichkeit. Der verletzte 16-Jährige wurde durch den Rettungsdienst erstversorgt und in eine Klinik gebracht. Die Bad Homburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche noch nicht bekannte Zeuginnen und Zeugen des Tatgeschehens sowie Personen, die in sonstiger Weise sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

3. Jugendliche von Trio beraubt, bestohlen und geschlagen, Steinbach, Industriestraße, 03.06.2021, gg. 20.45 Uhr (pa)Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt aktuell wegen mehrerer Straftaten, die ein Trio von Jugendlichen am Donnerstagabend in Steinbach beging. Die Taten ereigneten sich allesamt in der Industriestraße im Bereich vor einer Lagerhalle. Dort hielten sich gegen 20.45 Uhr mehrere Jugendliche auf. Zunächst waren es drei 14- und ein 15-Jähriger, die durch drei unbekannte Jugendliche unter Gewaltandrohung zur Herausgabe ihres mitgeführten Bargelds gebracht wurden. In unmittelbarer Nähe trafen die Täter auf einen weiteren Teil der Jugendgruppe. In diesem Fall stahlen sie einem 15-Jährigen einen geringen Bargeldbetrag, ein Gleichaltriger wurde durch einen der Täter geschlagen. Hiernach flüchtete die Tätergruppe in Richtung Apfelweinbücke. Noch am Donnerstag konnte ein 16-Jähriger ermittelt werden, der im Verdacht steht, an den Taten beteiligt gewesen zu sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

4. Waldbodenbrand von Feuerwehr gelöscht, Gemarkung Wehrheim, Wald zwischen Obernhain und Saalburg, 02.06.2021, gg. 16.45 Uhr (pa)In der Waldgemarkung zwischen Wehrheim Obernhain und der Saalburg brannten am Mittwochnachmittag etwa 50 Quadratmeter Waldboden. Aus bislang unbekannter Ursache war Geäst auf dem trockenen Boden des Waldes in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte den Brand rechtszeitig, sodass neben dem Waldboden selbst lediglich ein Baum am Stamm in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet Personen, die im entsprechenden Bereich Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

5. Pkw kollidiert bei Überholmanöver mit Radfahrer, L 3319, zw. Schloßborn und B 8, 02.05.2021, gg. 12.20 Uhr (pa)Beim Überholmanöver eines Autofahrers auf der L 3319 zwischen Schloßborn und der B 8 wurde am Mittwochmittag ein Fahrradfahrer verletzt. Ein 51-jähriger Wiesbadener war gegen 12.20 Uhr mit seinem Rennrad von Schloßborn kommend in Fahrtrichtung B 8 unterwegs, als ein 76-jähriger Skoda-Fahrer ihn überholte. Hierbei hielt der Autofahrer mutmaßlich zu wenig Seitenabend ein, sodass es zur Kollision mit dem Rennradfahrer kam. Dieser stürzte und zog sich Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in eine Klinik. Der Schaden an seinem Rad sowie dem Auto des 76-Jährigen wird insgesamt auf rund 5.000 Euro geschätzt.

6. Radfahrer bei Zusammenstoß mit Traktor schwer verletzt, Bad Homburg v. d. Höhe, Ober-Erlenbach, Homburger Straße, 02.06.2021, gg. 11.50 Uhr (pa)Am Mittwochmittag wurde bei Ober-Erlenbach ein 79-jähriger Fahrradfahrer bei einer Kollision mit einem Traktor schwer verletzt. Der Senior befuhr gegen 11.50 Uhr den Radweg parallel zur Homburger Straße in Fahrtrichtung L 3205, als ein 49-jähriger Traktorfahrer von einem Feldweg auf die Homburger Straße abbiegen wollte. Dabei übersah er den 79-Jährigen auf seinem Herrenrad, sodass er zum Zusammenstoß kam. Der Rettungsdienst brachte den schwerverletzten Radfahrer zur Behandlung in eine Klinik.

7. Radfahrer nach Sturz auf Waldweg in Klinik geflogen, Bad Homburg v. d. Höhe, Dornholzhausen, Maaßweg, 03.06.2021, gg. 12.40 Uhr (pa)Im Wald bei Dornholzhausen stürze am Donnerstagmittag ein Radfahrer so schwer, dass er in eine Klinik geflogen werden musste. Ein 34-jähriger Rennradfahrer aus Frankfurt befuhr gegen 12.40 Uhr den stark abschüssigen Maaßweg - einen Waldweg - bergab in Richtung der Weißen Schneise, als er auf dem unebenen Schotterboden die Kontrolle über sein Fahrrad verlor. Der Radler stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus.

8. Zwei Fahrradfahrer bei Sturz verletzt, Wehrheim, Obernhain, Zur Thalmühle, 03.06.2021, gg. 12.55 Uhr (pa)Am Donnerstagmittag kollidierten zwei Fahrradfahrer auf einem Feldweg bei Obernhain, wobei einer von ihnen leicht, der andere schwer verletzt wurde. Die beiden Radler im Alter von 65 und 61 Jahren waren gegen 12.55 Uhr aus Richtung Laubweg kommend auf einem Feldweg in Richtung "Zur Thalmühle" unterwegs und fuhren nebeneinander, als einer von ihnen seitlich gegen den Lenker des anderen stieß. Dies hatte zur Folge, dass der 61-Jährige die Kontrolle über sein Rad verlor, einen Zaun streifte und schließlich mit dem 65-Jährigen kollidierte. Beide Radfahrer stürzten, wobei sich der 65-Jährige so schwer verletzte, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden musste. Der 61-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu.

9. Radfahrer bei Zusammenstoß mit Auto verletzt, Oberursel, Hohemarkstraße, 03.06.2021, gg. 16.15 Uhr (pa)In Oberursel kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw, bei dem sich der Radfahrer Verletzungen zuzog. Ein 30 Jahre alter BMW-Fahrer befuhr gegen 16.15 Uhr die Hohemarkstraße stadteinwärts und hielt in Höhe der Einmündung der Straße "Im Rosengärtchen" an, um in diese abzubiegen. Ein 57-jähriger Rennradfahrer überholte den BMW, als dieser seinen Abbiegevorgang begann - mutmaßlich ohne den Blinker zu setzen. Der BMW touchierte den Radfahrer, woraufhin dieser zu Boden stürzte und sich verletzte. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

10. Radfahrer fährt alkoholisiert gegen Auto, Bad Homburg v. d. Höhe, Tannenwaldallee, 03.06.2021, gg. 23.00 Uhr (pa)Am späten Donnerstagabend wurde in Bad Homburg ein 17-Jähriger leicht verletzt, als er mit seinem Fahrrad gegen ein geparktes Auto fuhr. Der Jugendliche war mit seinem Pedelec in der Tannenwaldallee in Richtung Mariannenweg unterwegs, als er - mutmaßlich aufgrund vorausgegangenen Alkoholkonsums - einen am Fahrbahnrand geparkten VW Golf übersah und gegen das Heck des Wagens fuhr. Der 17-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Er setzte seine Fahrt zunächst fort und traf sich mit Freunden, die daraufhin den Rettungsdienst verständigten. Dieser brachte den verletzten Jugendlichen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 2,7 Promille. So muss sich der 17-Jährige demnächst wegen Verdachts der Verkehrsunfallflucht sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

11. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizei für die kommende Woche: Mittwoch: Oberursel, Homburger Landstraße Frt. Stadtmitte Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

