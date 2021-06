POL-HG: +++Verdacht der Brandstiftung in Bad Homburg+++Verkehrsunfallflucht in Usingen+++Polizei stoppt unter Drogeneinfluss stehenden Autofahrer+++

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Bad Homburg

Straftaten

Verdacht der Brandstiftung

Ort: 61350 Bad Homburg, Tannenwaldweg

Tatzeitraum: Mittwoch, 02.06.2021, 15:30 Uhr bis 20:30 Uhr

In unmittelbarer Nähe zum Baumbbestand wurden an zwei Stellen Zeitungen und Zeitschriften auf dem laubbedeckten Waldboden entzündet. Die Brandstellen wurden unbeaufsichtigt zurückgelassen. Ein Zeuge, dem schon nachmittags Brand- oder Rauchgeruch auffiel, entdeckte die Örtlichkeit schließlich gegen 21:00 Uhr und informierte die Polizei. Die noch vorhandenen Glutreste konnten durch den Zeugen abgelöscht werden, jedoch waren bis dahin schon mehrere Bäume vom Feuer betroffen und am Stamm stark verkohlt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter: 06172 / 120-0

Usingen

Verkehrsunfallflucht

61273 Wehrheim, Freizeitpark

Mittwoch, 02.06.2021, 09:00 Uhr bis 16:15 Uhr

Der Geschädigte parkte mit seinem PKW des Typs BMW Kombi auf dem Parkplatz eines Freizeitparkes in Wehrheim und entfernte sich von seinem Fahrzeug. Nach Rückkehr stellte er einen Schaden am Heckstoßfänger linksseitig fest. Das Schadensbild deutet auf einen unbekannten PKW hin, welcher vermutlich beim Ein-oder Ausparken das Fahrzeug des Geschädigten touchierte und sich im Anschluss widerrechtlich von der Unfallstelle entfernte. Hinweise zum Unfallverursacher liegen derzeit nicht vor. Der entstandene Schaden wird auf 2000,00 EUR geschätzt.

Die Polizeistation Usingen hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Zeugen- und/oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06081/9208-0, mit dieser in Verbindung zu setzen.

Verkehrsstraftaten

Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln Tatort: L 3270, 61267 Neu-Anspach / 61250 Usingen Tatzeit: Mittwoch, 02.06.2021, 23:53 Uhr

Sachverhalt:

Durch eine aufmerksame Streifenbesatzung der Polizeistation Usingen wurde der 20jährige Fahrzeugführer eines PKWs auf der L3270 zwischen Neu-Anspach / Usingen festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergaben sich Hinweise, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Vor Ort durchgeführte Tests bestätigten den Verdacht der Polizeibeamten. Die Weiterfahrt wurde untersagt und gegen den Fahrzeugführer ein Strafverfahren eingeleitet.

