POL-HG: Einbruch in Praxis +++ Züge beschmiert +++ Feuerwehr löscht Waldbodenbrände +++ Rollerfahrer kollidiert mit Opel +++ Radfahrer von Lkw erfassst

1. Einbruch in Praxisräume,

Glashütten, Schauinsland, 31.05.2021, 22.00 Uhr bis 01.06.2021, 06.00 Uhr (pa)In Glashütten wurde in der Nacht zum Dienstag eine Tierarztpraxis zum Ziel von Einbrechern. Die Tat ereignete sich zwischen 22.00 Uhr abends und 06.00 Uhr am Morgen in der Straße "Schauinsland". Gewaltsam öffneten die Täter ein Fenster, um in die an ein Wohnhaus angrenzenden Praxisräume zu gelangen. Gestohlen wurde ein dreistelliger Bargeldbetrag. Hinzu kommt ein Schaden von rund 1.000 Euro, den die Unbekannten am Einstiegsfenster verursachten. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg in Verbindung zu setzen.

2. Schmierereien an Zügen,

Usingen, Bahnhofstraße / Grävenwiesbach, Frankfurter Straße, Nacht zum 01.06.2021

(pa)An den Bahnhöfen in Usingen und Grävenwiesbach wurden in der Nacht zum Dienstag Züge der HLB beschmiert. Graffitisprayer machten sich an insgesamt drei Triebwagen zu schaffen. In Usingen verunstalteten sie zwei, in Grävenwiesbach ein Schienenfahrzeug mit Sprühfarbe. Der Gesamtschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06081) 9108 - 0 bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Usingen zu melden.

3. Feuerwehr löscht Waldbodenbrände,

Gemarkung Glashütten, 31.05.2021, 13.00 Uhr / 16.00 Uhr (pa)Am Montag musste die Feuerwehr aufgrund von Bodenbränden zweimal in die Waldgemarkung bei Glashütten ausrücken. Gegen 13.00 Uhr kam es im Bereich des Großen Zacken zwischen Oberems und Niederreifenberg zum Brand von etwa 50 Quadratmetern Waldboden. Etwa drei Stunden später ereignete sich ein weiter Brand, diesmal im Bereich des Bornstedtwegs zwischen dem Kleinen Feldberg und der Gaststätte Fuchstanz. Auch hier waren es totes Holz, Laub und Nadeln, die auf wiederum circa 50 Quadratmetern Waldbodenfläche brannten. Zur Brandursache liegen jeweils bislang keine näheren Erkenntnisse vor. Die Brandermittler der Bad Homburger Kriminalpolizei bitten Personen, die in den genannten Bereichen möglicherweise Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

4. Rollerfahrer kollidiert mit Opel,

Bad Homburg v. d. Höhe, Heuchelheimer Straße, 31.05.2021, gg. 15.20 Uhr (pa)Am Montagnachmittag wurde in Bad Homburg ein Rollerfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Auto verletzt. Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 15.20 Uhr in der Heuchelheimer Straße. Ein 77-Jähriger war dort mit seinem Motorroller aus Richtung Triftstraße kommend in Fahrtrichtung Hessenring unterwegs, als ein 62-jähriger Opel-Fahrer aus einer Grundstückausfahrt auf die Heuchelheimer Straße einbiegen wollte. Als der Autofahrer den herannahenden Roller bemerkte, stand sein Pkw bereits zur Hälfte auf der Straße. Der Rollerfahrer konnte sein Leichtkraftrad nicht mehr rechtzeitig abbremsen, kollidierte mit der Fahrerseite des Opel Corsa und stürzte. Der Rettungsdienst brachte den Mann leichtverletzt in eine Klinik. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

5. Radfahrer von Lkw erfasst,

Königstein im Taunus, Limburger Straße, 01.05.2021, gg. 07.30 Uhr (pa)In Königstein wurde am Dienstagmorgen ein Jugendlicher bei einem Verkehrsunfall verletzt. Der 15-Jährige befuhr gegen 07.30 Uhr mit seinem Elektrofahrrad den Gehweg der Limburger Straße aus Richtung Glashütten kommend in Fahrtrichtung Stadtmitte. In Höhe eines Supermarktes überquerte der junge Radfahrer bei Grünlicht einen Fußgängerüberweg über die Zufahrt des Marktes. Gleichzeitig bog ein aus Richtung Stadtmitte kommender Lkw-Fahrer - ebenfalls bei grünzeigender Ampel - von der Limburger Straße nach rechts in die Supermarktzufahrt ab. Dabei übersah der 48-jährige am Steuer des Lasters den Jugendlichen auf seinem Pedelec. Der Lkw erfasste den 15-Jährigen, wobei sich dieser leichte Verletzungen zuzog. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten vorsorglich in ein Krankenhaus.

