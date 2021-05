PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Motorradfahrer verstirbt nach Kollision mit Baum

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Gemarkung Grävenwiesbach, B 456, zwischen Weilburg und Grävenwiesbach, 28.05.2021, gg. 12.55 Uhr

(pa)Am Freitagmittag ereignete sich auf der B 456 bei Grävenwiesbach ein Motorradunfall, in dessen Folge der Fahrer des Kraftrads verstarb.

Ein 61-jähriger Mann aus Weinbach (Landkreis Limburg-Weilburg) befuhr die Bundesstraße gegen 12.55 Uhr aus Richtung Weilburg kommend in Fahrtrichtung Grävenwiesbach. In einer Linkskurve in Höhe eines Parkplatzes vor Grävenwiesbach fuhr der Kradfahrer aus bislang unbekannter Ursache geradeaus. Das Motorrad kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 61-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er trotz Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle verstarb.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell