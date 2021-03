Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Ratzeburg (ots)

19. März 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 17.03.2021 - Ratzeburg

Am 17. März 2021 kam es gegen 22:30 Uhr in der Berliner Straße in Schwarzenbek zu einer Körperverletzung.

Nach bisherigem Erkenntnisstand hielt sich ein 25- Jähriger aus der Nähe von Schwarzenbek bei Freunden in der Berliner Straße auf. Gegen 22:30 Uhr brachte er Müll zu den Containern. Sechs unbekannte männliche Personen mit dunklen Kapuzen traten an ihn heran. Nach einem kurzen Wortwechsel kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei dem der 25- Jährige leicht verletzt wurde.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei Schwarzenbek unter der Telefonnummer: 04151/ 8894-0 entgegen.

