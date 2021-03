POL-RZ: Altreifen in der Natur entsorgt

Polizeidirektion Ratzeburg

19. März 2021 | Kreis Stormarn - 17.03.2021 - Ahrensburg

Am 17. März 2021 meldeten Spaziergänger in der Natur entsorgte Altreifen in einer Grünanlage in Bad Oldesloe.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden in der Grünanlage zwischen dem Masurenweg, Industriestraße und Ratzeburger Straße 40 PKW Altreifen an einer Böschung und in einem Kleingewässer entsorgt. Offenbar wurden diese mit einem Transporter von der Ratzeburger Straße aus, über einen Fußweg in Höhe der Bushaltestelle zum Ablageort gebracht. In unmittelbarer Nähe hat sich der Fahrer festgefahren und den Boden aufgewühlt, um wieder frei zu kommen.

Wer hat in der Zeit vor dem 17. März 2021 verdächtige Personen oder Fahrzeuge an der Ratzeburger Straße, gegenüber der Einmündung Up den Pahl beobachtet? Hinweise nimmt der Umwelt- und Verbraucherschutzdienst des Polizeiautobahn- und Bezirksrevieres in Bad Oldesloe unter der Telefonnummer: 04531/ 501-543 entgegen.

