Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Versuchter Einbruch in eine Wohnung

Ratzeburg (ots)

19. März 2021 | Kreis Stormarn -18.03.2021 - Ahrensburg

Am 18. März 2021 kam es zwischen 07:30 Uhr und 17:30 Uhr im Woldenhornstieg in Ahrensburg zu einem versuchten Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses.

Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten unbekannte Täter die Wohnungstür gewaltsam aufzubrechen. Dieses gelang ihnen nicht. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer hat im Tatzeitraum im Bereich des Woldenhornstiegs in Ahrensburg verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Ahrensburg unter der Telefonnummer: 04102/ 809-0 entgegen.

