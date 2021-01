Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zimmerbrand in Hausen an der Möhlin

FreiburgFreiburg (ots)

Bereich: Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Bad Krozingen, Ortsteil Hausen

Am 02.01.2021, gegen 07 Uhr, kam es in einem Reihenhaus in Hausen an der Möhlin aus noch ungeklärter Ursache, evtl. durch einen Adventskranz, im Wohnzimmer zu einem Brand.

Der Brand konnte durch die Feuerwehr inzwischen gelöscht werden.

Die beiden Hausbewohner werden derzeit in einem Krankenhaus mit Verdacht auf Rauchvergiftung untersucht.

Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 100.000 Euro.

Der Polizeiposten Bad Krozingen übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Oß/FLZ

