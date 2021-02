Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 08. Februar 2021, gegen 05.55 Uhr, kam es in der Friesoyther Straße (B72) zwischen Cloppenburg und Varrelbusch zu einem Verkehrsunfall. Ein 37-jähriger PKW-Fahrer aus Cloppenburg befuhr die B72 in Richtung Friesoythe. Auf winterglatter Fahrbahn und vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er nach rechts von der Straße in einen Graben ab. Bei dem Verkehrsunfall wurde der 37-Jährige leicht verletzt. Mithilfe eines Abschleppdienstes wurde der PKW aus dem Graben gezogen. Ob ein Schaden am PKW entstanden ist, ist derzeit noch unklar.

