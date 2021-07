Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Versammlung in Varel am heutigen Vormittag - Abfahrten Obenstrohe in beide Richtungen ab 09.30 Uhr gesperrt - Weitere Informationen über Twitter

Varel (ots)

Am heutigen Vormittag findet in der Stadt Varel im Zeitraum von 09.15 Uhr bis voraussichtlich 12.00 Uhr eine Versammlung statt, an der laut Anmelder bis zu 700 Personen teilnehmen werden. Hintergrund ist die Situation der Firma Premium Aerotec Varel. Nach dem Start am Werkstor werden sich die Teilnehmer auf den Weg zum Parkplatz des Vareler Rathauses begeben. Dort ist eine Abschlusskundgebung geplant. Die Versammlung, die bei der Stadt Varel angemeldet wurde, wird durch Polizeibeamte aus Varel und Wilhelmshaven begleitet. Auf der Strecke könnte es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Bundesbahnabfahrten Obenstrohe werden in beide Fahrtrichtungen ab 09.30 Uhr gesperrt. Aktuelle Informationen können über den Twitter Account der PI Wilhelmshaven/Friesland eingesehen werden, der über den Link https://twitter.com/Polizei_WHV_FRI zu erreichen ist.

