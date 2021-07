Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizeikontrollen in Varel - Verstöße mit E-Scootern festgestellt, 25-jähriger stand zudem unter Drogeneinfluss

Varel (ots)

Gleich zwei Verstöße unter Verwendung sogenannter E-Scooter sind am Mittwoch, 30.06.2021, durch die Vareler Polizei festgestellt worden. Am Morgen des 30.06.2021 wurde eine 20-jährige Varelerin in der Hafenstraße mit einem solchen Gefährt angehalten und kontrolliert. Die Beamten stellten fest, dass für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz bestand. Ein 25-jähriger Verkehrsteilnehmer fiel den Beamten am gleichen Tag in der Mittagszeit in der Bockhorner Straße in Varel auf. Auch für den durch den Vareler geführten E-Scooter bestand kein Versicherungsschutz. Mit dem nicht genug, war der 25-jährige auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und Stand unter Drogeneinfluss. Es folgte eine Blutprobenentnahme sowie die Einleitung von Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss.

