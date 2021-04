Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Anlagebetrug: Lassen Sie sich nicht von hohen Gewinnversprechen blenden!

Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben (ots)

250 Euro investieren und damit in kurzer Zeit einen Gewinn von fast 2.500 Euro erzielen. Wer wünscht sich das nicht? Ein 61-Jähriger konnte sich beim Handel mit Kryptowährung innerhalb von drei Monaten über die vierstellige Summe freuen. Allerdings hielt das Glück nicht lange. Als der Mann die Auszahlung des Geldes forderte, brach der Kontakt zum Online-Händler ab. Wie sich herausstellte war der 61-Jährige im Internet auf mutmaßliche Betrüger hereingefallen. Die Masche ist nicht neu. Die Polizei warnt vor dieser Form des Anlagebetrugs, auch als Cybertrading Fraud bekannt. Lassen Sie sich nicht von hohen Gewinnversprechen blenden. Vertrauen Sie Ihr Geld ausschließlich seriösen Anbietern an. Wie Sie diese erkennen und auf was Sie achten sollten, finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de. |erf

