Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Frau entwendet Tasche aus Fahrradkorb

Gronau (ots)

Bereits in einem Verbrauchermarkt in Gronau hat sich die spätere Diebin am Dienstagmittag auffällig verhalten. Mehrfach suchte sie grundlos das Gespräch mit einer Kundin, der späteren Geschädigten. Als diese wenig später mit ihrem Rad auf der Enscheder Straße unterwegs war, näherte sich die Unbekannte und ergriff die in einem Fahrkorb liegende Handtasche. Auch die Diebin nutzte ein schwarzes Fahrrad. Die Flucht ging in Richtung Glanerbrug (NL). Zu dem Geschehen kam es gegen 12.20 Uhr. Wie folgt beschrieb die Bestohlene die Flüchtige: circa 30 - 35 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, lange blonde Haare bis zum Gesäß. Sie trug eine gefütterte schwarze Jacke. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260.

