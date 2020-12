Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Mit reichlich Alkohol im Blut auf Wolfsburgs Straßen

WolfsburgWolfsburg (ots)

Am 1. Weihnachtstag wurde in der Alten Handelsstraße ein 67 jähriger Wolfsburger von der Polizei angehalten und kontrolliert. Der Wolfsburger war mit seinem PKW unterwegs und wurde einer Kontrolle unterzogen. Er brachte es bei einem Atemalkoholtest auf beachtliche 2,78 Promille. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Seinen Führerschein durfte der 67jährige gleich abgeben und wird ihn wohl auch so schnell nicht wiederbekommen.

