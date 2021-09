Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Mit Alkohol ohne Licht unterwegs

Gronau (ots)

Das Atemalkoholmessgerät zeigte bei einem Radfahrer in Gronau einen Wert von rund 1,8 Promille an. Polizeibeamten war der 48-Jährige auf der Enscheder Straße in der Nacht zum Mittwoch aufgefallen: Er hatte sein Licht am Rad nicht eingeschaltet. Er habe ein paar Bier getrunken und sei auf dem Heimweg, gab der Enscheder den Beamten gegenüber an. Dass er sich in Deutschland befand, war ihm nicht bewusst. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe, um den Blutalkoholwert exakt nachweisen zu können. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell