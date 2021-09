Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Mofaprüfbescheinigung reichte nicht

Bocholt (ots)

"Fahrerlaubnis Fehlanzeige" hieß es am Dienstag in Bocholt. Polizeibeamte hatten am frühen Morgen einen 36-Jährigen kontrolliert, der mit einem Kleinkraftrad auf der Borgersstraße unterwegs war. Dabei erklärte der Fahrer, lediglich eine Mofaprüfbescheinigung zu besitzen. Sein motorisierter Untersatz bringt es aber auf mehr als 25 km/h - die Beamten leiteten daraufhin gegen ihn ein Strafverfahren ein, ebenso gegen den Halter.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell