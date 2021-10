Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Scheiben eingeschlagen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Scheiben eingeschlagen

Bad Hersfeld - Unbekannte schlugen in der Nacht zu Mittwoch (06.10.) die Fensterscheiben der Beifahrerseiten eines weißen Renault Twingo sowie eines silbernen Opel Corsa ein. Anschließend durchsuchten die Langfinger das Innere der Fahrzeuge und flüchteten ohne Diebesgut. Die Autos standen zur Tatzeit in der Knottengasse. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell