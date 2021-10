Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Auto

Vogelsbergkreis (ots)

Schotten - Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Mittwoch (06.10.) einen Laptop sowie ein Push-Tan Gerät im Gesamtwert von circa 400 Euro aus einem weißen Skoda Fabia. Das Auto stand zur Tatzeit im öffentlichen Verkehrsraum in der Karlstraße. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

