Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfallfluchten

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Gegen 16:00 Uhr wurde gestern Nachmittag ein Pkw VW Golf, der im Finkenweg in Eschwege am Fahrbahnrand geparkt war auf der linken Fahrzeugseite angefahren. Der Verursacher fuhr offenbar von der Cyriakusstraße kommend in Richtung "Schwarzer Weg" und touchierte dabei das geparkte Fahrzeug. Dieses wurde im Bereich des linken Kotflügels, Fahrertür und Außenspiegel beschädigt. Schaden: ca. 1000 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Bereits am 06.01.21 wurde zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr auf dem Rewe-Parkplatz in der Ottilienstraße in Hessisch Lichtenau ein blauer Pkw der Marke "Citroen" angefahren, wie gestern angezeigt wurde. Dabei wurde der Pkw am vorderen rechten Kotflügel beschädigt, der Schaden mit ca. 500 EUR angegeben.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich zwischen dem 08.01.21 und dem 11.01.21, 14:30 Uhr in der Straße "Am Mühlenberg" in Hessisch Lichtenau. In diesem Zeitraum war ein schwarzer Pkw Peugeot auf dem Seitenstreifen in Höhe Haus-Nr. 39 geparkt und im Bereich des vorderen linken Kotflügels beschädigt worden. Schaden: ca. 500 EUR.

Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/93930 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Zwischen 08:00 Uhr und 12:00 Uhr wurde am gestrigen Vormittag eine Grundstücksmauer in der Kirchstraße in Witzenhausen-Hundelshausen beschädigt. An der Mauer entsand ein Sachschaden von ca. 1600 EUR. Hintergründe zum Unfallhergang sind nicht bekannt, um Hinweise bittet daher die Polizei in Witzenhausen unter 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

